チワワさんのちょっぴり切ない姿がSNSで話題を集めています。おやつが出てくる知育玩具をマスター！ところがおやつを出すたびに別のチワワさんがやってきて…！？クスリと笑ってしまう投稿に「いじらしい…」「幸せをばらまいてるね♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『おやつが出てくるおもちゃ』をマスターした犬→しかし、別の犬に…ちょっぴり切ない『まさかの展開』】

おやつが出る知育玩具をマスターしたのに…！

TikTokアカウント「550cocomaru」の投稿者さんは、3匹のチワワたちと日々にぎやかに過ごしています。今回の主役は3兄弟の末っ子「こげまる」君。

とある日、投稿者さんはこげまる君におもちゃをプレゼント！それはレバーを押すとおやつが出てくる知育玩具です。少々苦戦したものの練習のかいもあり完璧に習得。しかし新たな問題が勃発したといいます。

勢いよくレバーを押しおやつが出てきましたが、一瞬で見失ってしまったこげまる君。というのも長男の「こはく」君があっという間に食べてしまったから…！

「なんでないの？？」戸惑うこげまる君

これには見守っていた投稿者さんも焦った模様。次はこげまる君に食べさせようとフォローしますが一歩及ばず！またまたこはく君が一瞬の隙をついて食べてしまったとか。当のこげまる君は状況が呑み込めないようで『え？どうしてないの？』とキョトン顔…。

こげまる君に食べさせてあげたい投稿者さんは、こはく君を抱っこして見守ることに。今度はしっかり食べることができたこげまる君を思いっきり褒めてあげたといいます。成功体験を積ませることは大切ですよね。

みんなに分け与える！？優しいこげまる君♡

これで大丈夫…誰もがそう思いましたが、こはく君を抱っこから降ろすとまたパクリ…。「レバーを押すこげまる君＝おやつを食べるこはく君」という図式が出来上がってしまったそう。そんなこげまる君に投稿者さんは『ただの優しい餌配りおじさん』との秀逸なコメントを残すほど…！

この場には次女の「ここまる」ちゃんもいましたが、平和主義者のためそっと2匹の様子を見つめていたといいます。三者三様のカオスな光景には思わず笑ってしまいます。

ドタバタ劇を繰り広げたものの、すっかり知育玩具にハマったこげまる君。日々楽しそうに遊んでいるようですよ♡

この投稿には「マスターしたのに…(笑)」「こげまる君可愛すぎる♡」「健気さがたまらない」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「550cocomaru」には、チワワ3兄弟の天真爛漫な姿が多数紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「550cocomaru」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております