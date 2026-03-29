「広島−中日」（２９日、マツダスタジアム）広島が待望の先制点を挙げた。０−０の六回だ。２死一、二塁から６番・菊池の放った一、二塁間へのゴロは二塁・田中ががっちりと捕球。流れで一塁に送球したが、これを一塁・サノーが捕球できず、二走・佐々木が一気に生還し、先制点のホームを踏んだ。先発の栗林は七回まで１人の走者も許さないパーフェクト投球を継続中。プロ初先発で快投を続ける右腕に待望の１点が思わぬ形