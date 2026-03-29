【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが3月28日、日本で初開催となった音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO』のDay1にヘッドライナーとして出演。全16曲の堂々のパフォーマンスで会場を沸かせた。 ■HIPHOPやR&Bのナンバーをはじめ、ヒットソングや最新曲までパフォーマンス 『HEAD IN THE CLOUDS』は88risingが2018年からスタートさせた、アジ