BE:FIRSTが『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO』にヘッドライナーとして出演！全16曲を堂々披露

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BE:FIRSTが3月28日、日本で初開催となった音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO』のDay1にヘッドライナーとして出演。全16曲の堂々のパフォーマンスで会場を沸かせた。

■HIPHOPやR&Bのナンバーをはじめ、ヒットソングや最新曲までパフォーマンス

『HEAD IN THE CLOUDS』は88risingが2018年からスタートさせた、アジア人アーティストを中心にした音楽フェスティバル。ヒップホップ、R&B、ポップ、エレクトロ、ロックと幅広いジャンルを取り上げ、音楽だけでなくファッション、アート、フードなどアジア系カルチャーを世界に発信し続けている。

日本で初開催となった今回、BE:FIRSTがヘッドライナーとして初出演。「GRIT」「Secret Garden」といったHIPHOP、R&Bのナンバーをはじめ、ヒットソングの「夢中」や最新曲「BE:FIRST ALL DAY」など全16曲を披露。セットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開されているのでぜひチェックしよう。

BE:FIRSTは「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」が『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』（2026年3月25日公開）にて1位を獲得。さらに5月16日・17日には初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を味の素スタジアムで開催予定。勢いの止まらないBE:FIRSTに今後も注目だ。

(C)HITC Tokyo 2026 All Copyrights Reserved.

Photo by masanori naruse

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■ライブ情報

『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』

05/16（土）東京・味の素スタジアム

05/17（日）東京・味の素スタジアム

■関連リンク

BE:FIRST『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO』SETLIST

https://BEFIRST.lnk.to/HEADINTHECLOUDSinTOKYO

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO』でのBE:FIRSTのステージ