今年6月に開催されるFIFAワールドカップ26に出場するサッカー日本代表は、本大会に向けた強化の一環として、アウェイでスコットランド代表（日本時間3月29日(日)2:00キックオフ）およびイングランド代表（日本時間4月1日(水)3:45キックオフ）と対戦する。昨年12月の組み合わせ抽選会で、日本はグループF（オランダ、チュニジア、欧州プレーオフ勝者と同組）に入ることが決定した。対戦相手決定後、初の試合であり、最終メンバー発