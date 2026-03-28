グラビアアイドルの三橋くんが28日、自身のXを更新。薬剤師の国家試験に合格したことを報告した。【写真】グラドルとの二刀流！三橋くんが薬剤師国家試験に合格三橋くんは、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑