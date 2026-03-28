お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が、28日に更新されたお笑いタレントの関根勤（72）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。「ある意味怖い芸能人」というテーマで、先輩芸人の名前を挙げる場面があった。鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃん、関根は「ある意味怖い芸能人」というテーマでトークを展開。良ちゃんは「FUJIWARAの原西さん」と実名を挙げ、お笑いコンビ「FUJIWARA」原西孝幸に言及した。関根が「普段はすごくおとな