お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が、28日に更新されたお笑いタレントの関根勤（72）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。「ある意味怖い芸能人」というテーマで、先輩芸人の名前を挙げる場面があった。

鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃん、関根は「ある意味怖い芸能人」というテーマでトークを展開。良ちゃんは「FUJIWARAの原西さん」と実名を挙げ、お笑いコンビ「FUJIWARA」原西孝幸に言及した。

関根が「普段はすごくおとなしくて、図書館の受付の人みたいな」と原西のイメージを口にすると、鬼越の2人は「まさに」「そうなんです」と同調。

鬼越、FUJIWARAで沖縄へ営業に行った際のエピソードを披露した良ちゃんは「FUJIWARAさんと一緒にいる時間が6時間ぐらいあって。原西さんは普段は喋らないけど、言ってもいつもは1時間ぐらいしか一緒にいないから、6時間も一緒にいたら何か喋るのかなと思ったら、本当に一言も喋らなかった。一言も喋らず無表情でタコライス食べてた。タコライスってそんな感じで食うものじゃない。高倉健さんの『黄色いハンカチ』の出所後の感じだった」と暴露。金ちゃんも「サーターアンダギーを無言で2分くらい見つめていた」と証言した。

楽屋では一言も喋らなかったという原西だが、いざお客さんの前に出るとハイテンション芸を披露して大ウケしていたそうで、金ちゃんは「オンオフの切り替えがすごい。舞台袖からだとその(スイッチが入る)瞬間が見える。その瞬間一番怖いんですよ」と語っていた。