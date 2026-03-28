全国にお好み焼きチェーン店「千房」を展開する千房株式会社の代表取締役会長・中井政嗣さんが、このたび、ラジオ番組に出演。経営者として大切にしてきた言葉や人生哲学を語りました。千房株式会社の代表取締役会長・中井政嗣さん、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん1945年奈良県生まれの中井さんは、中学卒業後に尼崎で住み込み勤務を経験。その後、20歳で料理修行をはじめ、22歳で大阪市内の店舗