「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースに今季から新加入したエドウィン・ディアス投手が１点リードの九回を無失点で締めて初登板初セーブをマークした。登板前には代名詞とも言える登場曲「Ｎａｒｃｏ」のトランペット生演奏も実施され、ベッツは「クールだったね」と振り返った。タッカーの決勝打で１点を勝ち越した直後の九回、球場全体が暗転してトランペットが鳴り響いた。その中