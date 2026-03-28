現地３月28日、スコットランド代表は英国遠征中の日本代表と親善試合を戦う。この一戦に向けた記者会見にプレミアリーグのリバプールでプレーするアンドリュー・ロバートソンが登壇した。32歳の左SBは、リバプールの同僚である遠藤航に言及。負傷離脱中のため今回のゲームを欠場することなった日本代表キャプテンについて、「ワタがここにいないのが残念だ。僕たちはこの試合についてたくさん話したよ。対戦が決まった時、とて