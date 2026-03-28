「ワタがいないのが残念だ」ロバートソンが遠藤航の不在を嘆く。日本代表については「質が高く、エネルギーに満ちている」
現地３月28日、スコットランド代表は英国遠征中の日本代表と親善試合を戦う。この一戦に向けた記者会見にプレミアリーグのリバプールでプレーするアンドリュー・ロバートソンが登壇した。
32歳の左SBは、リバプールの同僚である遠藤航に言及。負傷離脱中のため今回のゲームを欠場することなった日本代表キャプテンについて、「ワタがここにいないのが残念だ。僕たちはこの試合についてたくさん話したよ。対戦が決まった時、とても興奮した。互いに冗談を言い合っていたんだ」と述べる。
また、「日本代表をどう評価しているか？」との質問に対しては、次のように話した。
「日本は本当に良いチームだと思うよ。非常に質が高く、エネルギーに満ちていて、お互いのために懸命プレーしている。それは明らかだ」
森保ジャパンに好印象を持っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
32歳の左SBは、リバプールの同僚である遠藤航に言及。負傷離脱中のため今回のゲームを欠場することなった日本代表キャプテンについて、「ワタがここにいないのが残念だ。僕たちはこの試合についてたくさん話したよ。対戦が決まった時、とても興奮した。互いに冗談を言い合っていたんだ」と述べる。
また、「日本代表をどう評価しているか？」との質問に対しては、次のように話した。
「日本は本当に良いチームだと思うよ。非常に質が高く、エネルギーに満ちていて、お互いのために懸命プレーしている。それは明らかだ」
森保ジャパンに好印象を持っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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