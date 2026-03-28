「ワタがいないのが残念だ」ロバートソンが遠藤航の不在を嘆く。日本代表については「質が高く、エネルギーに満ちている」

「ワタがいないのが残念だ」ロバートソンが遠藤航の不在を嘆く。日本代表については「質が高く、エネルギーに満ちている」