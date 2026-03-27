災害が起きた際に課題となるのが一緒に生活するペットとの避難です。豪雨災害の被災地で訓練が行われました。 安佐南区の豪雨災害伝承館で行われたのは、ペット１２頭と飼い主ら８１人が参加した防災訓練です。 避難所での受付を想定した訓練では犬種や特徴、予防接種の有無などを飼い主が記入します。 スタッフ「避難所に入れるかの選定にもなるので、必ず記入してもらいます」 その後、ペットをキャリーなどに入れる訓