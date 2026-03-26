欧州原子核研究機構(CERN)のBASE実験チームは92個の反陽子を閉じ込めた携帯型の装置を実験設備から切り離し、トラックに積んでCERNのメインサイト内で輸送し、その後も実験運用を継続することに成功したと2026年3月24日に発表しました。今回の輸送では約30分かけて8km超を移動し、最高時速42kmで構内を走行したとのことで、CERNは「反陽子を蓄えた可搬型トラップを実際に車両で移送し、移送後も扱える状態を保ったまま運用した点」