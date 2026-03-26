2018年のデビュー作『Geography』、そして2020年のユセフ・デイズとの共作『What Kinda Music』で世界的な成功を収め、新世代のギター・ヒーロー／プロデューサーとして確固たる地位を築いたトム・ミッシュ（Tom Misch）。ベッドルーム・プロデューサー世代の象徴として絶頂期にあった彼は、その後、突如として表舞台から姿を消した。キャリアが想像以上に巨大化していく中で、重度の不安症やパニック発作に苛まれ、音楽から距離を