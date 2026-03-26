「ソファから足はみ出てるやん…と思ったらボールをオットマンにしてた」【写真】お気に入りの「ボール」に短い足をのせてました（笑）こんなポストをされたのはこたろう（@mokatokota）さん。お気に入りのソファでお昼寝しているのは、コーギーのこたろうくん。よく見ると、ソファからちょこんとはみ出た足元にボールがあり、まるでオットマンのように上手に足を乗せています。揃った短い足と、絶妙なバランス感覚がなんとも愛ら