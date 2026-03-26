「ソファから足はみ出てるやん…と思ったらボールをオットマンにしてた」



【写真】お気に入りの「ボール」に短い足をのせてました（笑）

こんなポストをされたのはこたろう（@mokatokota）さん。お気に入りのソファでお昼寝しているのは、コーギーのこたろうくん。よく見ると、ソファからちょこんとはみ出た足元にボールがあり、まるでオットマンのように上手に足を乗せています。揃った短い足と、絶妙なバランス感覚がなんとも愛らしい一枚です。



「足みじか！」

「ボール使いこなしてるの天才すぎる」

「オットマン完備で優雅すぎる」

「これは策士の寝方ですね」



投稿には、さまざまな声が寄せられました。こたろうくんは3歳、好奇心旺盛だけどビビリだとのこと。ポストをされたこたろうさんにお話を伺いました。



――「ソファから足がはみ出ている」と思ったのは？



「こたろうがお気に入りのソファでお昼寝しているところでした。足や頭はたまにソファからずり落ちたりしているのですが、今回はなんか浮いてる？と思いました」



――実はボールをオットマンにしていたと気づいたときは？



「足揃っててかわい〜！と思いました笑。器用やな…とも思いました」



――そのボールはお気に入りのおもちゃなのでしょうか？



「お気に入りのボールです。家の中や広場で『取ってこい』して遊びます。遊んでほしい時は飼い主にボールをぐいぐい押し付けてきます。ないがしろにするとすねます。ボールをクッション代わりにしてたのは今回が初めてです」



――写真を撮影されたときは？



「まったりと寝てたのですが、写真を撮るためにスマホを構えた気配で起きてしまいました」



――投稿に反響がありました！



「足みじか！というコメントが多かったです。普段この短さにあまりにも見慣れていて、そうだった、こたろうは足が短いんだった…と思いました」



――こたろうくんのいちばんのチャームポイントを教えてください。



「めちゃくちゃ食いしん坊で、飼い主が何かを食べていると隣でひたすら見つめてきます。吠えたりせずにじっ……とおとなしく待っているので、その健気さについおやつをあげてしまいます。策略家です」



好奇心旺盛で少しビビり、でも実はちゃっかり策略家。



お気に入りのボールをまさかの“オットマン”にしてしまう発想力と、揃えた短い足の可愛さに、思わず頬がゆるんでしまいます。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）