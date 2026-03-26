プロテスト合格を目指す女子ゴルファーの木下夏帆が自身のインスタグラムを更新。「時差投稿になりますが」と前置きすると、「この前、、相方と午前中トレーニングした後に 急遽ディズニー行くことになって行ってきました爆笑」と投稿した。【写真】ディズニーシーで弾けまくる青木香奈子と木下夏帆相方とは親友の青木香奈子のこと。トレーニングを一緒にするだけではなく、先週の「Vポイント×SMBCレディス」ではキャディを務めて