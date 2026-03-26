青木香奈子が親友の初ディズニーシーをガイド！「興味がない」が「また行こうね〜」に一変！
プロテスト合格を目指す女子ゴルファーの木下夏帆が自身のインスタグラムを更新。「時差投稿になりますが」と前置きすると、「この前、、相方と午前中トレーニングした後に 急遽ディズニー行くことになって行ってきました爆笑」と投稿した。
【写真】ディズニーシーで弾けまくる青木香奈子と木下夏帆
相方とは親友の青木香奈子のこと。トレーニングを一緒にするだけではなく、先週の「Vポイント×SMBCレディス」ではキャディを務めていた。その2人が見つけたオフタイムに東京ディズニーシーに出かけたのだが、木下は「ディズニーに興味がなく人混みが嫌い」と自ら明言。しかし「営業終了ギリギリまで楽しませてくれました！」と、すっかり魅力にはまってしまった様子で、「また行こうね〜」と早くも次回訪問を楽しみにしていた。投稿では、ピースをする木下と大きく口を開けた青木の2ショット、ピーターパンやティンカーベルのぬいぐるみを手にした楽しそうな写真を公開した。それでも投稿の最後には「#初ディズニーシー」「#あまりにも興味なさすぎる」と自分の意見だけは変わらずに主張していた。木下は昨年のプロテストに6度目の挑戦。はじめて最終テストまでコマを進めたが、残念ながら合格は叶わなかった。今年こそ悲願達成に向けて、トレーニングを積み重ねていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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