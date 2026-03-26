2日、兵庫県宝塚市役所で、メダルを手に笑顔を見せる「りくりゅう」ペアの三浦璃来選手兵庫県宝塚市は26日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来選手（24）に、市民栄誉賞を贈ることを決めたと発表した。三浦選手は同市出身で、市立の小・中学校を卒業している。森臨太郎市長は「何年も世界の頂点で戦い続ける姿は、市民にこれ以上ない勇気を与えてくれた」とのコメントを出し