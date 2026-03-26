勝田→上野間でE501系の「夜行列車」が運行JR東日本は、2026年5月5日（火・祝）に常磐線の勝田→上野間でE501系電車を使用した夜行団体臨時列車を運行します。【画像】これが常磐線「ロングシートの夜行列車」運行時刻ですE501系は元々、常磐線の取手駅（茨城県取手市）以北から東京方面への通勤輸送に対応するため、1995年にデビューした車両です。常磐線の架線は取手〜藤代間に直流電化と交流電化の境目があり、E501系はどち