4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』のボランティアスタッフ 永楽義明（えいらく よしあき）役に三遊亭好楽が決定！昔遊びの名人で、子どもたちから人気があるスタッフを演じる。三遊亭好楽 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/articles/5319c6tuheoj8auw7kem.html小中学生の不登校が3