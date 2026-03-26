品川からわずか1駅3分。JR大井町駅直結の広大な再開発エリア「大井町トラックス」に、新たな旅の拠点「ホテルメトロポリタン 大井町トラックス」が2026年3月28日（土）にグランドオープンします。最大の魅力は、客室やレストランから眼下に広がるJR東日本の巨大な車両基地。「鉄道のまち」大井町のDNAを継承した食堂車風のダイニングや、地上100mのルーフトップバーなど、単なる宿泊を超えた体験が待っています。今回は、鉄道ファ