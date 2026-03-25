記事ポイント県内の企業・大学の食堂10カ所で約7,300食の湖魚メニューを提供小鮎のソテーやワカサギの大葉揚げなど琵琶湖ならではの味が登場利用者の9割以上が「また食べたい」と回答し次年度も実施予定 滋賀県水産課が、琵琶湖の魚介類の認知度向上と需要喚起を目的とした「湖魚食材消費応援事業」を実施しています。県内の企業や大学の食堂で湖魚を使ったメニューが提供され、利用者から高い評価を得ています。 滋賀県