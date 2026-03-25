令和8年4月1日付の岡山県の第2次人事異動が公表されました。 【名簿一覧を見る】岡山県職員第2次人事異動 今回の人事異動5つのポイント 若手・中堅層の積極登用による次世代リーダーの育成 女性管理職の登用拡大とダイバーシティの推進 DX（デジタルトランスフォーメーション）推進を担う専門人材の戦略的配置 部門間の連携強化を目的とした積極的な人材交流 従業