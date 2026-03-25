令和8年4月1日付の岡山県の第2次人事異動が公表されました。

【名簿一覧を見る】岡山県職員 第2次人事異動

今回の人事異動 5つのポイント

若手・中堅層の積極登用による次世代リーダーの育成

女性管理職の登用拡大とダイバーシティの推進

DX（デジタルトランスフォーメーション）推進を担う専門人材の戦略的配置

部門間の連携強化を目的とした積極的な人材交流

従業員の成長支援とキャリアパスの多様化

岡山県によりますと、今回の人事異動は、変化する社会環境に柔軟に対応し、組織全体の活力を高めるための重要な一歩で、各職員が新たなポジションで能力を最大限に発揮し、組織の未来を共に築いていくことを期待しているということです。

▶【画像一覧掲載】岡山県職員 第1次人事異動 部長・次長（昇任・配置換え）退職者など

異動の規模

主管課長・主観課長級 昇任

主管課長・主観課長級 配置換

課長・課長級 昇任

課長・課長級 昇任

課長・課長級 配置換

課長・課長級 配置換

課長・課長級 配置換

課長・課長級 配置換

課長・課長級 配置換

課長・課長級 配置換

課長・課長級 採用

主管課長・主管課長級 役職定年による降任

課長・課長級 役職定年による降任

主管課長・主管課長級 退職者

課長・課長級 退職者

課長・課長級 退職者

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