Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月25日は、単体で使えるGPS（GNSS）測位と1.62インチの60Hz AMOLEDディスプレイを搭載した、HUAWEI（ファーウェイ）の新作スマートウォッチ「Band 11 Pro」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 HU