〈中国大使館に幹部自衛官が侵入〉中国は「“神の名”において殺害すると脅迫受けた」日本は「大使に意見聞き入れられなければ自決も」供述の発表が真逆…日本は公表遅れで「主導権取られた」

東京都港区の中国大使館に24日朝、陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）が刃物を持って侵入し、取り押さえた大使館側が警視庁に引き渡した。警視庁は同日夜、村田容疑者を建造物侵入容疑で逮捕。自衛隊幹部が凶器を持って公館に入ったことで、日本への圧力を強めている中国は態度を一層硬化させている。

〈画像〉幹部自衛官が侵入した現場

「聞き入れられなければ自決しようと考えていた」

外国公館が集まる港区元麻布の中でも中国大使館は敷地の広さ、建物の規模とも他国を圧倒している。敷地内は２メートルはある高い塀に囲まれ、警察官が周辺を24時間警備している。

「侵入が発覚したのは24日午前９時ごろです。大使館員が取り押さえましたが、そこまでの経緯ははっきりわかりません。大使館敷地内の植え込みからは刃渡り約18センチの包丁のような刃物が見つかりました。容疑者は大使館に隣接するビルから柵を乗り越えて入った可能性があります」（社会部記者）

警視庁の調べでは村田容疑者は宮崎県えびの市の陸上自衛隊えびの駐屯地に所属している。３等陸尉は防衛省が「幹部」と位置付ける最も下の階級で、容疑者は年齢から一般大学か防衛大学校を卒業後、陸自の幹部候補生学校で１年間教育を受け、任官されたばかりとみられている。

幹部教育を終えたばかりの自衛官がなぜ大使館に入り込んだのか。

「警視庁によると、容疑者は取り調べに素直に応じ、『中国大使に面会し、強硬な発言をやめてほしいと意見しようとした』『聞き入れられなければ自決しようと考えていた』と供述しているそうです。相手を傷つけるためではない、との趣旨の供述もしているそうです」（同記者）

通常なら動機と実行に至る経緯を捜査で解明していくことになる。だが今回の事件は対立が激化する中国大使館の公館内で起き、全く異なる展開になっている。国内メディアが警視庁への取材に基づいた供述を報じるよりも先に、中国政府が真逆ともいえる容疑者の言動を公表したからだ。

中国外務省報道官は“軍国主義復活の一環”と主張

さらに中国外務省報道官は日本時間の同日午後5時からの会見でこう発表した。

「3月24日午前、日本の現役自衛隊員を名乗る不審者が壁を乗り越えて駐日中国大使館に強行侵入し、自身の行為が違法であることを認めながらも、いわゆる『神の名』において中国の外交官を殺害すると脅しました」（報道官）

詳細は不明だが容疑者が「殺害すると脅迫した」との主張は警視庁から漏れてくる「意見しようとした」との供述とは似ても似つかない。

「国内メディアが警視庁への取材から報じている供述の方が正しかったとしても、最初に身柄を押さえた中国はいくらでも言い立てられる状況になっている」と日中関係筋は指摘。両国関係が安定した時期なら事実を巡る争いが起きる余地はないが、今はそうではない。

「昨年11月の高市早苗首相の台湾有事に絡む発言に怒った習近平指導部は、観光客の訪日を制限したのを手始めに、今年になってからレアアースの対日輸出規制を強めるなど圧力を強めています。

２月には王毅外相が高市首相発言を『戦後初めて中国の主権を直接侵害した』と規定し、東京・九段の靖国神社への政治家の参拝を挙げて『⽇本軍国主義の亡霊が滅んでいない』と発言しました。日本の台湾問題関与はかつて中国大陸を支配した軍国主義の復活だ、との主張を軸に中国は日本を非難したり国際社会に訴えたりしています」（日中関係筋）

24日夕の会見で「日本に強く抗議した」と明らかにした中国外務省報道官も、今回の事件を“軍国主義復活の一環”と位置付けると主張をした。

「この事件は日本国内に極右思想とその勢力、『新しい軍国主義』がはびこっていることを改めて映し出すとともに、日本政府が歴史や台湾など中日関係に関わる重大かつ核心的な問題において誤った政策をとっていることを暴露しました。国際社会には日本国内での右傾化の加速と、自衛隊の統制不全という危険な動きに強く警戒を喚起するよう呼びかけます」（報道官）

情報戦でも日本側の不手際が目立ち、事件の構図を印象づけられてしまった

容疑者が何を考えているか解明されていない時点で事件の性質を一面的に断定できるはずもない。だが対中外交に精通する日本側の関係者は今回は分が悪いと頭を抱える。

「中国は、相手から一つ、何かを仕掛けられたらそれを口実に三つも四つもやり返してきます。だから、そうした口実を与えないよう状況を管理することが対中外交では重要なんです」というのだ。

さらに今回は情報戦でも日本側の不手際が目立つとの指摘もある。

容疑者の侵入は午前9時に大使館が認知したが、大使館が麻布署に通報したのは３時間半以上も経った午後0時40分ごろだった。その間に中国側は容疑者に詳しく“尋問”していた可能性があるが、警視庁は身柄を引き渡された後も侵入事件が起きたこと自体を夜まで明らかにしなかった。

「結果、夕方５時の中国外務省の報道官会見で先に発表され、『殺害すると脅した』や『軍国主義がはびこっている』と言われ、事件の構図を印象づけられてしまったんです。

ほとんどの国内メディアは会見で事件を知ってから警視庁への取材に動きましたが、中国以外の海外メディアは中国外務省の発表内容をもとに記事を配信しています」（全国紙デスク）

中国の描く筋書きで事件が世界に伝えられたことで、情報戦でいきなり遅れをとったことになる。幹部自衛官による外国公館侵入は事実なので中国の抗議の前に分が悪い高市政権は、この展開の中でさらに押し込まれそうな争点もある。

村田容疑者が所属するえびの駐屯地は防衛省が2026年から長射程ミサイル「島しょ防衛用高速滑空弾」を配備すると表明している重要拠点だ。中国と対峙する「最前線」とも言える場に配属されたばかりの幹部自衛官は、何を考えて侵入したのか。

刃物を持って外国公館に侵入するなど、絶対あってはならないことである。徹底した動機の解明と自衛官教育の検証が必要だろう。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班