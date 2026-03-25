4月24日（金）よりスタートする、主演・白洲迅、ヒロイン・桜井日奈子を迎える禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命3ヶ月のサレ夫』。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。初回放送に期待が高まるなか、庄司浩平に続き、新川優愛の出演が決定した。【映像】予告テ