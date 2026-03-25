新川優愛、4月スタート『余命3ヶ月のサレ夫』に出演決定！禁断のリベンジ・ラブサスペンス

4月24日（金）よりスタートする、主演・白洲迅、ヒロイン・桜井日奈子を迎える禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命3ヶ月のサレ夫』。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。

初回放送に期待が高まるなか、庄司浩平に続き、新川優愛の出演が決定した。

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本作の主人公は、大手ゼネコンのエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。進んで家事や息子の世話をする家族思いの優等生夫である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまう。

絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。葵はその事実を受け入れられず、妻を信じ続ける。

一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人が…。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。

やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。すると、これまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいくことになる。

そんなセンセーショナルな内容だけでなく、葵や美月をはじめ、庄司演じる葵の後輩・岩崎一樹や、今回解禁となった新川演じる葵の同期・藤野真莉らキャラクターの背景や心情にも深くスポットを当てていく本作。人間の内面を丁寧に描き出すヒューマンドラマとしても注目の一作だ。

◆新川優愛、葵を支える“共感力系同期”に！

昨年放送されたドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』では、狂気を秘めた“ボスママ”役に挑戦。主人公を追い詰める怪演で大反響を巻き起こした新川優愛。

また、ドラマ『明日の約束』(2017年)、『個人差あります』（2022年）では白洲と、SPドラマ『今日から俺は!!』（2020年）では桜井と共演。夫婦役の2人と気心の知れた新川が、原作にはないドラマオリジナルキャラクターで、大手ゼネコン「帝央建設」の人事部で働く葵の同期の真莉を演じる。

人事部で社員の健康管理を担当する真莉は、余命宣告された葵の闘病と仕事の両立をサポートしていくことに。さらに、優しく正義感の強い真莉は、美月の不倫を知り、プライベートでも葵を支える。そんな真莉も、実は過去に辛い経験をしていて…。

真莉を演じるにあたり、新川は「真莉は相当大きく険しい山を越えてきた人物だと思うので、そういう経験をした人ならではの優しさや強さのようなものをお見せしたい！」とコメント。

それと同時に「“不倫復讐”というヒリヒリする展開の中でも、命のことや、男女関係だけでない人と人とのつながりをきちんと描いていく作品」と分析し、「秘密を抱える真莉がどう葵に寄り添って力になっていくのかに注目していただきたいですし、命の大切さや、人を想う気持ちが視聴者の皆さんの心に響くとうれしいです」と見どころを語っている。

◆新川優愛（藤野真莉・役）コメント

企画書をいただいたときに、『余命3ヶ月のサレ夫』というタイトルだけでもすごいインパクトだし、情報量が多いなと思いました。

最近、“サレ妻”などのワードをSNSで見かけることもありますし、私も女性が不倫をされてしまう内容の作品には出演させていただいたことがあるんです。でも、このドラマは女性ではなく男性が不倫をされてしまうという部分が、とても新鮮でした。

私が演じる藤野真莉は真面目な人物で、葵のサポートをすることになります。美月の不倫を調査したりもするんですが、それ以外にもお見舞いに行くシーンなどを含めて、真莉の優しさや包容力を出せればいいなと思っています。

でも実は真莉にも辛い過去があるんですよ。辛い経験って、少なからず誰でもしたことがあると思うんですが、真莉はその中でも相当大きく険しい山を越えてきた人物だと思うので、そういう経験をした人ならではの優しさや強さのようなものをお見せしたいです。

主演の白洲さんとは2回ご一緒させていただいたことがあります。1歳しか違わないのにすごく大人で落ち着いている印象です。すごく優しい方なので、台本を読みながらすごく葵をイメージしやすくて！ お芝居を拝見するのが楽しみです。

そして、日奈子ちゃんとは6年ぶりにご一緒させていただくことになりました。前の作品では長い時間一緒にいたので、いろんなお話させていただいたんです。

それ以降も、メディアを通してカワイイ女の子からキレイな女性になっていく日奈子ちゃんを見ていたので、今回悪い役に挑戦することや、白洲さんとどんな夫婦を作っていくのかもイチ視聴者として楽しみです。

“不倫復讐”というヒリヒリする展開の中でも、命のことや、男女関係だけでない人と人とのつながりをきちんと描いていく作品だと思っています。秘密を抱える真莉が葵にどう寄り添って力になっていくのかに注目していただきたいですし、命の大切さや、人を想う気持ちが皆さんの心に響くとうれしいです。