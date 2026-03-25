新型GTのプロトタイプ公開メルセデスAMGは、最新世代のGT3レーシングカーの開発プログラムの一環として、『GTブラックシリーズ』の復活を正式に発表した。両モデルとも、以前公開された『コンセプトAMG GTトラックスポーツ』を発展させたものだ。【画像】史上最強？ 新型『GT』がお披露目【メルセデスAMGが開発中のプロトタイプを詳しく見る】全7枚AMGは、この新型車を「これまでで最も過激なブラックシリーズ」と位置づけている