ガーミンジャパンは、タフネスGPSウォッチ「Instinct 3」から数量限定モデル「Alpine Rushコレクション」を4月1日に発売する。価格は7万1800円～、予約は3月25日から受け付ける。 「Instinct 3」は、高い耐久性能、長時間充電不要なバッテリー性能、高い分析力、パフォーマンスを管理できるアクティビティ機能を搭載。ユーザーが次に何をすべきかを提案するなど、普段使いはもちろん