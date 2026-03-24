"珍"な温泉を巡る旅番組『ぶらり探訪 珍湯たび』。通常は女性タレントが秘境の湯を訪ねることが多い同番組だが、#37・#38では人気5人組アーティスト・7ORDERの真田佑馬が登場し、埼玉・大宮エリアで"珍"なサウナを紹介する回となった。HOMINISでは当日の流れも含め「何が起きるか分からない」ロケの舞台裏から、サウナにハマったきっかけ、メンバーとのサウナ事情まで真田にたっぷり話を聞いた。――今回のロケは事前に詳しい内容