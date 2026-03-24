"珍"な温泉を巡る旅番組『ぶらり探訪 珍湯たび』。通常は女性タレントが秘境の湯を訪ねることが多い同番組だが、#37・#38では人気5人組アーティスト・7ORDERの真田佑馬が登場し、埼玉・大宮エリアで"珍"なサウナを紹介する回となった。

HOMINISでは当日の流れも含め「何が起きるか分からない」ロケの舞台裏から、サウナにハマったきっかけ、メンバーとのサウナ事情まで真田にたっぷり話を聞いた。

――今回のロケは事前に詳しい内容をあまり知らされていなかったそうですね

「そうなんですよ。当日になってこういう感じで行きますって聞く形で、台本も僕には隠されているんです(笑)。最後に後日談みたいな振り返りを撮るタイミングで、台本を全部見せていただいたんですけど、こんなにしっかりした台本があったんだ！って思いました。読めるなら事前に読みたかったですね」

――今回はサウナ回となりましたが、真田さんはもともとお好きなんですよね。企画の内容を聞いたときはどんな気持ちでしたか？

「いや〜、嬉しかったです。しかも番組が#37回目で、サウナって3月7日がサウナの日とか言うじゃないですか。それで真田だから呼んでくれたのかな？って、ちょっと洒落が効いているなと思ったんですけど......全然関係なかったらしいです(笑)」

――(笑)。実際に3つのサウナ施設を巡ってみていかがでした？

「すごく良かったですね。バラエティとしても面白いし、あとアクセスの良さが3つともあるなと思いました。サウナって、行く人は行くけど、行かない人は本当に行かないじゃないですか。だからこそ、この番組をきっかけにちょっと行ってみようかなと思ってもらえたら嬉しいです」

――真田さんの中で特に刺さったサウナはありましたか？

「僕は最後に行ったリトルリトリートデポさんが一番でした。名物がいろいろあって、撮影の都合で1個しか入れなかったんですよ。だから、また入りに行きたいですね。他のもまだ試せてないので、絶対リベンジしたいですし、サウナポンチョを買ってもらったので、次はそれを着て行こうかなと思っています(笑)」

――改めて真田さんがそもそもサウナにハマったきっかけは何だったんですか？

「実は最初、あんまり得意じゃなかったんですよ。でも、メンバーが教えてくれて。"整い方"をちゃんと教わったのが大きかったですね。それで、例えば頭がモヤモヤするとか、作曲をしていると耳が疲れてくるとか、そういうときにからだの緊張をほぐしたいなって思うじゃないですか。鍼に行こうかな、いやサウナ行ってみようかなって。そこから癖になりました」

――今はどれくらいの頻度で通われているんですか？

「週2くらいは入っています。ジムにも行くので、ジムのサウナに入ることもありますし。ただ、入りすぎも良くないって言うじゃないですか。だから、今週は控えめにして、別の日にちょっと遠出して温泉施設に行こう、とか。サウナ基準で施設を選ぶこともあるくらい、好きですね」

――筋トレ後のサウナってすごいですね

「最初はきついです(笑)。でも、入るとさっぱりするし、思考がスッキリしますよね。筋トレだけでもスッキリするのに、さらにもう一段クリアになる感じがあるんです。行き詰まったときとか、クリエイティブなことをしてる人はハマる人が多いんじゃないかなって思います」

――お気に入りのサウナはありますか？

「地元なんですけど、足立区の堀田湯が好きです。古民家を改装したような雰囲気があって、昔ながらの銭湯っぽさもありつつ、薬草の香りが立つサウナもあって、すごく落ち着くんですよ。地方も、行けば行くほどここ良かったって場所が増えていって、思い出もどんどん溜まっていきます」

――地方ロケやツアー先でも、サウナに行くことも多いのでしょうか？

「行きますね。ツアーだと特に増えます。終わる時間も一緒ですし、ホテルにサウナや大浴場が付いていることもあるので、よくサウナでメンバーと鉢合わせたりもします」

――メンバーとサウナに行った思い出で、印象的な出来事はありますか？

「昔、メンバーと一緒に桑田佳祐さんのライブを北海道に観に行ったとき、みんなサウナ好きだからどうせならサウナ施設に泊まろうよってなって。初めて全員でサウナ付きのカプセルホテルに泊まったんです。めちゃくちゃ飲んで、ホテルに戻って寝るんですけど、周りのおじさま方のいびきがすごくて(笑)。結局みんなあんまり寝られなくて、帰りの飛行機で爆睡して帰りましたね」

――サウナの中での過ごし方、真田さんなりの流儀はありますか？

「場所によりますね。東京だと赤坂あたりに"瞑想しやすい部屋"がある施設もあって、温度も含めて整えやすい環境がちゃんと作られているんですよ。あと、ちょっと水を垂らすと蒸気が立つような仕掛けがあったりして、作った人の思いが入ってるなと感じる瞬間があるのが好きです」

――サウナのそういうところも魅力ですよね

「例えば出雲で行ったところは、焚き火の映像がテレビにずっと流れていて。リアル焚き火はできないけど、火をじーっと眺めるだけで気持ちが落ち着くんです。そういう演出も含めて、思い出になりますね」

――最後に、放送を楽しみにしている視聴者のみなさんにメッセージをお願いします！

「サウナ好きな人はもちろん楽しめると思うんですけど、サウナに入ったことがない方にも、この番組を通してサウナってこういうものなんだって知ってもらえたら嬉しいです。入り方も、今は調べたらたくさん出てきますし、まずはそれ通りに一度やってみて、体調が良くて自分に合うなと思ったら、ぜひおすすめしたいですね。凝り固まった考えとか思考が、ふっとほぐれる瞬間があると思います」

取材・文＝川崎龍也

放送情報

ぶらり探訪 珍湯たび

#37

放送日時：2026年3月30日(月)23:30〜

#38

放送日時：2026年3月31日(火)0:00〜

チャンネル：GAORA SPORTS

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