ＳＫＥ４８の青海ひな乃（２５）が、３６枚目シングル「サンダルだぜ」で選抜メンバー入りし、海外活動での成長とグループを引っ張る姿を見せている。２３年にタイやフィリピンを拠点とするグローバルユニット「Ｑｕａｄｌｉｐｓ」に参加し、２５年に同活動を終えて復帰。約２年間の異国での経験を自信に、再びＳＫＥ４８としてステージに立つ思いを明かした。グループの中でもひときわ明るいオーラを放っている。２年間の海外