Image: SharkNinja 今年の夏も、風とミストが恋しくなる。コードレス掃除機でおなじみのShark（シャーク）。実はサーキュレーターも手がけているって知ってましたか？ 空調家電カテゴリも充実しているんですよ。昨年夏に登場した「Shark® FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン」は、ミストを生み出す画期的な送風ガジェットでした。今年はさらに華やかなカラーが追加