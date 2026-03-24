WBC応援で来日した大人気チア、日本のコンビニドリンクに心を奪われる台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟のチアガール「パッションシスターズ」の一員として活躍するチュンチュンが、来日中に立ち寄ったコンビニエンスストアで発見したお気に入りの一品をSNSで公開した。日本の日常風景に溶け込む等身大の姿に、日台のファンから大きな反響が寄せられている。チュンチュンは、3月に東京ドームで開催されたワールド・ベースボール