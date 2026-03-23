30日からNHK Eテレで放送されるテレビアニメ『おじゃる丸』第29シリーズ（毎週月曜〜水曜前8：25〜前8：35）の新キービジュアルが公開された。あわせて、エンディングテーマを担当する氷川きよしが、エンディング映像のほか、アニメ本編にも登場することが発表された。【画像】氷川きよしが『おじゃる丸』の世界に！股旅姿、和装姿の設定画2種キービジュアルには、青空の下、三度笠に合羽を身につけた“股旅姿”をしているお