氷川きよし、『おじゃる丸』第29シリーズに登場 新キービジュアル＆設定画2種公開
30日からNHK Eテレで放送されるテレビアニメ『おじゃる丸』第29シリーズ（毎週月曜〜水曜 前8：25〜前8：35）の新キービジュアルが公開された。あわせて、エンディングテーマを担当する氷川きよしが、エンディング映像のほか、アニメ本編にも登場することが発表された。
【画像】氷川きよしが『おじゃる丸』の世界に！股旅姿、和装姿の設定画2種
キービジュアルには、青空の下、三度笠に合羽を身につけた“股旅姿”をしているおじゃる丸とカズマ、その右側には電ボや子鬼トリオたちも描かれている。シャクを取り返しに追いかけてきたのだろうか。
一方、左側の木のそばには、先日、第29シリーズのエンディングテーマを歌うことが発表された氷川の姿も。やさしいまなざしで、おじゃる丸たちを見守っているよう。
あわせて公開されたアニメのキャラクターとして登場する氷川の設定画は、股旅バージョンと和装バージョンの2種。氷川が登場するエピソードは、続報で明かされる。
また、第29シリーズの放送に向けて、アニメ「おじゃる丸」の監督をつとめて29年目の大地丙太郎監督と、おじゃる丸の声を担当している西村ちなみからコメントが到着した。
＜大地丙太郎監督 コメント＞
おじゃる丸第29シリーズのはじまりです。おじゃる丸の第29シリーズは…はい、いつもと同じく、まったりのんびり展開します。時々ドタバタしたりヘンテコましましの回もありますが、それでもいつもと同じく、ココロがほっこりとなるようなおはなしを目指してまいります。今期のエンディング曲は氷川きよしさんの旅の歌です。ちょっと粋でいなせな月光町ご当地ソング♪みなさんも旅気分でおじゃる丸と一緒に歩いてみてはいかがでしょう。あせらず、いそがず、さあ、参ろうか♪
＜西村ちなみ コメント＞
「おじゃる丸」第29シリーズ、今回のテーマは“旅“。おじゃるは1000年前のヘイアンチョウから時を超えて来ているので、月光町で暮らす毎日が旅。おじゃるそのものが旅がらすなのかもしれません。一歩外に踏み出すだけでもう旅の始まり。今シリーズのおじゃるがどんな旅をするのか私自身も一緒に楽しみたいと思っています。
キービジュアルも今までにない和の雰囲気に溢れていて新しい「おじゃる丸」の世界に連れて行ってくれそうでわくわくします！相変わらずカズマにおんぶされてますが…（笑）。そしてEDは氷川きよしさん！！おじゃるの世界にぴったりでいて今までありそうでなかった曲！この曲で月光町のことをもっと知ってお散歩しながら口ずさんでいただけたらすごくうれしいです。第29シリーズの「おじゃる丸」もどうぞよろしくお願いします。
【画像】氷川きよしが『おじゃる丸』の世界に！股旅姿、和装姿の設定画2種
キービジュアルには、青空の下、三度笠に合羽を身につけた“股旅姿”をしているおじゃる丸とカズマ、その右側には電ボや子鬼トリオたちも描かれている。シャクを取り返しに追いかけてきたのだろうか。
あわせて公開されたアニメのキャラクターとして登場する氷川の設定画は、股旅バージョンと和装バージョンの2種。氷川が登場するエピソードは、続報で明かされる。
また、第29シリーズの放送に向けて、アニメ「おじゃる丸」の監督をつとめて29年目の大地丙太郎監督と、おじゃる丸の声を担当している西村ちなみからコメントが到着した。
＜大地丙太郎監督 コメント＞
おじゃる丸第29シリーズのはじまりです。おじゃる丸の第29シリーズは…はい、いつもと同じく、まったりのんびり展開します。時々ドタバタしたりヘンテコましましの回もありますが、それでもいつもと同じく、ココロがほっこりとなるようなおはなしを目指してまいります。今期のエンディング曲は氷川きよしさんの旅の歌です。ちょっと粋でいなせな月光町ご当地ソング♪みなさんも旅気分でおじゃる丸と一緒に歩いてみてはいかがでしょう。あせらず、いそがず、さあ、参ろうか♪
＜西村ちなみ コメント＞
「おじゃる丸」第29シリーズ、今回のテーマは“旅“。おじゃるは1000年前のヘイアンチョウから時を超えて来ているので、月光町で暮らす毎日が旅。おじゃるそのものが旅がらすなのかもしれません。一歩外に踏み出すだけでもう旅の始まり。今シリーズのおじゃるがどんな旅をするのか私自身も一緒に楽しみたいと思っています。
キービジュアルも今までにない和の雰囲気に溢れていて新しい「おじゃる丸」の世界に連れて行ってくれそうでわくわくします！相変わらずカズマにおんぶされてますが…（笑）。そしてEDは氷川きよしさん！！おじゃるの世界にぴったりでいて今までありそうでなかった曲！この曲で月光町のことをもっと知ってお散歩しながら口ずさんでいただけたらすごくうれしいです。第29シリーズの「おじゃる丸」もどうぞよろしくお願いします。
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