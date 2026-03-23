ソニーグループは２３日、２０２６年春闘で上級担当者と呼ばれる主任級の標準モデルで月２万４０００円（５・４％）の賃上げを行うと労働組合に回答した。現行の給与制度を始めた１５年以降で、金額ベースで最大の上げ幅となる。子会社でエレクトロニクス事業を担うソニーでは、標準モデルで月２万２８００円（５・２％）、同じく子会社で半導体事業を手がけるソニーセミコンダクタソリューションズでは月２万７０００円（６・