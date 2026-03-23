原点回帰を掲げた最新版のデザインフォルクスワーゲンは、ユーザーの意見へ耳を傾けた。キャビンに、沢山の物理スイッチが帰ってきた。あって欲しい所に、ちゃんとある。【画像】帰ってきた物理スイッチVW ID.クロスサイズの近い電動クロスオーバーは？全161枚AUTOCARでは何度か触れてきたが、同社のバッテリーEV、ID.シリーズのタッチモニターとタッチセンサー中心のインターフェイスには、少なくない不満が寄せられていた