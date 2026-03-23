モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。モデルデビューした当時について語った。岡田は占い師・シウマ氏から「過去の部分で言うと、私を見てっていう承認欲求的なものが意外と強かったはず」と占われ、「強かったです。強かったから芸能界入りしました」と打ち明けた。シウマ氏は「1回捨ててるんだよな、周りが見てくれるかどうかは