街乗りもできるモータースポーツベースモデルMAZDA2「15MB」2025年11月20日、マツダは一部改良を施した「MAZDA2（マツダ ツー）」を発表し、同年12月より発売を開始しています。その中のモータースポーツベースモデル「15MB」に注目してみましょう。2014年にデビューしたMAZDA2の現行モデルは、同メーカーの「デミオ」を引き継ぐ5ドアコンパクトモデルです。当初は「デミオ」として販売されていましたが、2019年の改良を機