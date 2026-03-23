東京都台東区の路上で約4億2000万円が入ったスーツケースが強奪された事件。3月14日に警視庁は7人の男を事後強盗の疑いで逮捕した。【写真】ひき逃げが起きた上野の現場付近。乗り捨てられた逃走用車両も被害にあったのは中国人と日本人の男女5人グループ。容疑者らは催涙スプレーなどを駆使し大金を奪って逃走した。「逮捕された人のうち3人が現役の暴力団組員であることが判明。指示役とみられるのは山口組弘道会系の組幹部