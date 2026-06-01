きょう午前10時20分ごろ、東京・大田区西糀谷で「切りつけられた」と男性から110番通報がありました。【写真を見る】【速報】路線バス車内でトラブルか 逃走していた男を確保降車後に歩道で男性客が顔を切りつけられる東京・大田区警視庁によりますと、京急バスの車内で男が男性客とトラブルになり、2人が停留所でバスから降りた後、男が男性の顔をナイフで切りつけたということです。男性は頬にけがをし、軽傷です。男は