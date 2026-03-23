前席にも3人座れる「3＋3」という大胆な発想コンパクトミニバンの歴史を振り返ると、かつてホンダが発売した個性的なモデルを思い出す人もいるかもしれません。その代表的な1台が「エディックス」です。直近ではバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」で紹介されたこともあり、そのユニークな仕様にネット上では多くの反響が集まっています。【画像】超いいじゃん！ これが“菊池風磨が乗った”ホンダ斬新「“2列6