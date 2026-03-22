伝統の「Ninja」に待望のニューモデルカワサキモータースジャパンは、2026年3月20日に開幕した大阪モーターサイクルショーで、日本で初めて導入されるモデル「Ninja 500（ニンジャ500）」を披露しました。これまでNinja 250やNinja 400が市場をリードしてきたライトスポーツのカテゴリーに、新たな選択肢が登場します。【画像】超かっこいい！ これがカワサキ新型「Ninja500」です！ 画像で見る（30枚以上）新世代のNinjaと