MLBは19日（日本時間20日）から、「スプリング・ブレイクアウト」を開催中。これは2024年に始まった新たな試みで、各球団が将来有望な若手のみを集めた特別なロースターを編成してエキシビションゲームを行う。今季は4日間で計16試合が予定されている。21日（同22日）に行われたドジャース戦では、昨季のドラフト1巡目左腕ザック・ルート投手が4番手に登板。3回を投げ、1安打無失点8奪三振と圧巻の