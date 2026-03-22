All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、千葉県在住63歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：63歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：千葉県住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）雇用形態：自営業・自由業年収：280万円現預金：420万円リスク資産：20万円「auじぶん銀行の定期を利用。円だけでなく外貨でも貯めています」現預金の