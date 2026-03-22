マツダRX-3マツダRX-3は1972年から1978年まで米国で販売され、同社のロータリーエンジンの評価を確固たるものにした。日本ではサバンナとして知られるモデルで、高回転型12Aロータリーエンジンを搭載。1970年代にモータースポーツでの実績を築いた。米国政府が義務付けた時速5マイル対応の安全バンパーから、この個体は1974年以降の生産されたものと推定される。現在特に人気が高く、リアの損傷が惜しまれる。レストア候補というよ